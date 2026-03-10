Hoje na TV 247 - 11 de Março
6h30 - Bom dia 247: Bolsonaro e Trump, a conspiração que ameaça o Brasil
10h - O mundo como ele é - Israel realiza novo massacre e guerra de ocupação no Líbano
11h - Giro das Onze | Custo da guerra explode: sem planejamento, Trump ameaça afundar EUA
13h - Aula com Vassoler: Guerra no Irã, começo do fim do império dos EUA?
14h - Estação Sabiá - Alunos da escola pública abrem o jogo no filme de Lucia Murat
15h - Brasil Agora
17h30 - O dia em 30 minutos
18h - Boa Noite 247
22h - 22 horas
23h - Live do Conde