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      Hoje na TV 247 - 12 de Abril

      8h - Bom dia, Ministro - Governo articula votação de Universidade Indígena ainda em abril, diz Terena

      9h - Papo Curvo - Dialógico 3

      10h - Bom dia 247: Datafolha mostra disputa acirrada; modelo brasileira pode implodir Trump (ao vivo)

      12h - Denise Assis convida - Dhayane Santos, da quebrada ao prêmio Ibest: jornalismo na veia

      13h - Brasil no Mundo - Trump está “acabado” após escalada contra o Irã, diz João Cezar de Castro Rocha

      14h - Revolução Molecular - Irã: a civilização que enfrenta o imperialismo americano

      15h - Trilhas da democracia - Desinformação e manipulação na mídia corporativa e digital

      16h - Rolé Cultural: Cinema na Cidade - cinema e formação ao interior de Minas

      17h - Mais Esquerda - Guerra Irã/Líbano X EUA/Israel (ao vivo)

      18h - Cannabis Brasil - De Ponta a Ponta com Matias Max, o Capitão Presença!

      19h - Horta da Verdade - Militância e comunicação em tempos de guerra e eleição, com Haroldo Ceravolo (ao vivo)

      20h - Boa Noite 247 (ao vivo)

      21h - Oásis - Cada pessoa, um caminho: A verdade esquecida da ioga (ao vivo)