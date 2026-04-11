Hoje na TV 247 - 12 de Abril
8h - Bom dia, Ministro - Governo articula votação de Universidade Indígena ainda em abril, diz Terena
10h - Bom dia 247: Datafolha mostra disputa acirrada; modelo brasileira pode implodir Trump (ao vivo)
12h - Denise Assis convida - Dhayane Santos, da quebrada ao prêmio Ibest: jornalismo na veia
13h - Brasil no Mundo - Trump está “acabado” após escalada contra o Irã, diz João Cezar de Castro Rocha
14h - Revolução Molecular - Irã: a civilização que enfrenta o imperialismo americano
15h - Trilhas da democracia - Desinformação e manipulação na mídia corporativa e digital
16h - Rolé Cultural: Cinema na Cidade - cinema e formação ao interior de Minas
17h - Mais Esquerda - Guerra Irã/Líbano X EUA/Israel (ao vivo)
18h - Cannabis Brasil - De Ponta a Ponta com Matias Max, o Capitão Presença!
19h - Horta da Verdade - Militância e comunicação em tempos de guerra e eleição, com Haroldo Ceravolo (ao vivo)
20h - Boa Noite 247 (ao vivo)
21h - Oásis - Cada pessoa, um caminho: A verdade esquecida da ioga (ao vivo)