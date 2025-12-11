Hoje na TV 247 - 12 de dezembro
6h30 - Bom dia 247 – Lula manda recado: Bolsonaro vai pagar pelo golpe (12.12.25)
Vote no Brasil 247 como melhor canal de notícias e jornalismo e melhor canal de política do Brasil no iBest 2025
10h – A Semana no Mundo: China e EUA: estratégias distintas de política externa e governança
11h - Giro das Onze | Política do desastre: Motta e Alcolumbre são os piores de 2025
13h – Attuch entrevista Rui Costa Pimenta - 12.12.25
14h - Tríptico 247 - 12.12.25
15h - Brasil Agora
17h30 - O dia em 30 minutos
18h - Boa Noite 247
21h - Cessar-Fogo - Gilson Ribeiro: “Se me chamarem, eu volto à mídia”
22h - 22 horas
23h - Live do Conde | Patéticos: Arthur Lira se decepciona com sua criatura