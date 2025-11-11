Hoje na TV 247 - 12 de novembro
6h30 - Bom dia 247: Lula avança nas pesquisas e Bolsonaro vai para a Papudinha
10h - O mundo como ele é - Trump reabilita o jihadista Al-Shara tornado presidente da Síria
11h - Giro das Onze | Protetor de facção: Derrite mostra a cara e ela não é bonita
13h - Um Tom de Resistência: A invasão evangélica nas escolas e universidades do Brasil
14h - Estação Sabiá - Arte afro-brasileira contemporânea em “Raiz”
15h - Brasil Agora
17h30 - O dia em 30 minutos
18h - Boa Noite 247
22h - 22 horas
23h - Live do Conde