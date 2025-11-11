Hoje na TV 247 - 12 de novembro

6h30 - Bom dia 247: Lula avança nas pesquisas e Bolsonaro vai para a Papudinha

10h - O mundo como ele é - Trump reabilita o jihadista Al-Shara tornado presidente da Síria

11h - Giro das Onze | Protetor de facção: Derrite mostra a cara e ela não é bonita

13h - Um Tom de Resistência: A invasão evangélica nas escolas e universidades do Brasil

14h - Estação Sabiá - Arte afro-brasileira contemporânea em “Raiz”

15h - Brasil Agora

17h30 - O dia em 30 minutos

18h - Boa Noite 247

22h - 22 horas

23h - Live do Conde

00h - Távola de fim de tarde - O verde brilha em Belém