Hoje na TV 247 - 13 de dezembro

9h - Casa das Manas - psicanálise e feminicídio

10h - Bom dia 247: (ao vivo)

11h30 - Empreender Brasil - A Revolução 3D na Saúde do Futuro 13.12.25

12h - Panorama -Coquetel Antipovo: Câmara dos Deputados combina dose para agradar golpistas 13.12.25 (ao vivo)

13h - Brasil Popular: Desafios do Desenvolvimento Nacional

14h - Trus Entrevista: Geopolítica dos EUA e autoritarismo: lições de 13/12/68 para o Brasil de 09/12/25

15h - Análise com Thiago Esteves: os avanços e retrocessos na educação em 2025

16h - Cultura 247

17h - Trilhas da democracia - 57 anos do AI-5 e a luta pela memória histórica da ditadura

18h - Forças do Brasil - O cenário de agora e de 2026, com Marcos Coimbra

19h - Filosofia do cotidiano:O que eu vi em Ivangorod, na Rússia, em relação à guerra com a Ucrânia? (ao vivo)

20h - Boa noite 247 (ao vivo)

21h - Conversas com Hildegard Angel