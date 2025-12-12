TV 247 logo
      Hoje na TV 247 - 13 de dezembro

      9h - Casa das Manas - psicanálise e feminicídio

      10h - Bom dia 247: (ao vivo)

      11h30 - Empreender Brasil - A Revolução 3D na Saúde do Futuro 13.12.25

      12h - Panorama -Coquetel Antipovo: Câmara dos Deputados combina dose para agradar golpistas 13.12.25 (ao vivo)

      13h - Brasil Popular: Desafios do Desenvolvimento Nacional 

      14h - Trus Entrevista: Geopolítica dos EUA e autoritarismo: lições de 13/12/68 para o Brasil de 09/12/25 

      15h - Análise com Thiago Esteves: os avanços e retrocessos na educação em 2025 

      16h - Cultura 247 

      17h - Trilhas da democracia - 57 anos do AI-5 e a luta pela memória histórica da ditadura

      18h - Forças do Brasil - O cenário de agora e de 2026, com Marcos Coimbra

      19h - Filosofia do cotidiano:O que eu vi em Ivangorod, na Rússia, em relação à guerra com a Ucrânia?  (ao vivo)

      20h - Boa noite 247 (ao vivo)

      21h - Conversas com Hildegard Angel