Hoje na TV 247 - 13 de Janeiro
6h30 - Bom dia 247 - como Lula vai mexer no governo para vencer em 2026
10h - Mario Vitor & Regina Zappa - Como enfrentar as armadilhas da IA?
11h - Giro das Onze | Groenlândia resiste: governo da Groenlândia diz que ilha não será tomada por Trump
13h - Como renovar a esquerda?, com Pedro Rousseff
14h - Tech Talk - Homens que odeiam mulheres: Misoginia, Subjetividade e a Urgência da Desconstrução
15h - Brasil Agora
17h30 - O dia em 30 minutos
18h - Boa Noite 247
22h - 22 horas
23h - Live do Conde