Hoje na TV 247 - 14 de Abril

6h30 - Bom dia 247: Lula fala à mídia independente; Ramagem é preso nos EUA

10h - Lula fala à mídia progressista

11h - Giro das Onze | A lição do Irã: país persa ensina Trump a não subestimar

13h - "Legislativo municipal precisa ser ocupado com muita qualidade", diz vereadora Luiza Dulci (PT-BH)

14h - Fura-Bolha - Thiago Esteves denuncia a máfia velada na aprovação automática nas escolas públicas

15h - Brasil Agora

17h30 - O dia em 30 minutos

18h - Boa Noite 247

22h - 22 horas

23h - Live do Conde