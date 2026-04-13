Hoje na TV 247 - 14 de Abril
6h30 - Bom dia 247: Lula fala à mídia independente; Ramagem é preso nos EUA
10h - Lula fala à mídia progressista
11h - Giro das Onze | A lição do Irã: país persa ensina Trump a não subestimar
13h - "Legislativo municipal precisa ser ocupado com muita qualidade", diz vereadora Luiza Dulci (PT-BH)
14h - Fura-Bolha - Thiago Esteves denuncia a máfia velada na aprovação automática nas escolas públicas
15h - Brasil Agora
17h30 - O dia em 30 minutos
18h - Boa Noite 247
22h - 22 horas
23h - Live do Conde