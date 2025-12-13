Hoje na TV 247 - 14 de dezembro
9h - Bom dia, Ministro - Renan Filho
10h - Bom dia 247: Lula fecha o ano em alta, com crise na direita 14.12.25 (ao vivo)
12h - Denise Assis Convida - Reinaldo Lima: A Ditadura queria eliminar quem pensava diferente (14.12.25)
13h -Caminhos da Reportagem - Geoparque Seridó: Patrimônio geológico e cultural pela Unesco
13h30 - Caminhos da Reportagem - Menopausa sem segredo
14h - Revolução Molecular - Comentando a semana bombástica na Câmara
15h - Trilhas da democracia - O Ministério Público que luta pela democracia e direitos sociais
16h - Forças do Brasil Especial: O sequestro dos perfis: IA e os desafios da eleição - James Görgen
17h - Mais-Esquerda - O que mudou na Estratégia de Segurança Nacional dos EUA? (ao vivo)
18h - BRASIL NO MUNDO I Elias Jabbour, professor de Economia da UERJ
19h - Horta da Verdade - Cenários de 2026, com José Genoíno (ao vivo)
20h - Boa Noite 247 (ao vivo)
21h - Oásis - A Persona que Vestimos: Quem Somos Quando Ninguém Está Olhando? (ao vivo)