      Hoje na TV 247 - 14 de dezembro

      9h - Bom dia, Ministro - Renan Filho 

      10h - Bom dia 247: Lula fecha o ano em alta, com crise na direita 14.12.25   (ao vivo)

      12h - Denise Assis Convida - Reinaldo Lima: A Ditadura queria eliminar quem pensava diferente (14.12.25)

      13h -Caminhos da Reportagem - Geoparque Seridó: Patrimônio geológico e cultural pela Unesco

      13h30 - Caminhos da Reportagem - Menopausa sem segredo

      14h - Revolução Molecular - Comentando a semana  bombástica na Câmara

      15h - Trilhas da democracia - O Ministério Público que luta pela democracia e direitos sociais

      16h - Forças do Brasil Especial: O sequestro dos perfis: IA e os desafios da eleição - James Görgen

      17h - Mais-Esquerda - O que mudou na Estratégia de Segurança Nacional dos EUA? (ao vivo)

      18h - BRASIL NO MUNDO I Elias Jabbour, professor de Economia da UERJ

      19h - Horta da Verdade - Cenários de 2026, com José Genoíno  (ao vivo)

      20h - Boa Noite 247 (ao vivo)

      21h - Oásis - A Persona que Vestimos: Quem Somos Quando Ninguém Está Olhando? (ao vivo)