Hoje na TV 247 - 14 de fevereiro

8h - Bom dia, Ministro: Arenas Brasil, bolsa atleta e o legado da Copa Feminina de 2027, com André Fufuca

9h - Casa das Manas: Violência de Gênero: Estrutura, Cultura e Silêncio

10h - Bom dia 247: Guerra no STF: Toffoli gravou os ministros? (ao vivo)

11h30 - Empreender Brasil - Cientista brasileira é referência internacional em engenharia genética

12h - Panorama - Unidos da Lava Jato: mídia faz carnaval contra o STF (ao vivo)

13h - Deputado diz que articulação em SP é decisiva para reeleição de Lula

14h - Trus Entrevista - Master e Epstein como sintomas: elites, capitalismo e radicalização política

15h - Fura-Bolha: Thiago Esteves explica o “apito de cachorro” contra a educação pública

16h - Cultura 247 - O Agente Secreto: uma esquizoanálise

17h - O Barato da Idade - O dinheiro é covarde!

18h - Forças do Brasil - Lula no caminho da Índia (ao vivo)

19h - Filosofia do cotidiano: 4 anos (2022-2026) da guerra entre Rússia e Ucrânia/EUA/OTAN (ao vivo)

20h - Boa noite 247 (ao vivo)

21h - Conversas com Hildegard Angel - Luana Piovani: lucidez, política, humor e Império Serrano