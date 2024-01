Hoje na TV 247 - 14 de Janeiro

Apoie o 247

8h30 - Violência de gênero e comunicação

10h - Bom dia 247, com Attuch, Hilde e Florestan (ao vivo)

12h - Denise Assis convida - Jorge Chaloub prevê eleições municipais como definidora da direita de 2026

13h - Programa de travesti especial - Poesia concreta

14h - Veias Abertas - O caos no Equador

15h - Trilhas da democracia - A luta pela visibilidade trans

16h - Rolé Cultural - Mostra "Um Giro pelo Mundo": navegando no cinema infantil

17h - Mais-Esquerda

18h - Cannabis Brasil: Cannabis Medicinal no SUS da Cidade Imperial

19h - Por que as filósofas da antiguidade foram invisibilizadas? - Com Lejeune Mirhan

20h - Boa noite 247 (ao vivo)

22h - Oásis - Sexo aos 60, 70, 80, 90: Ouse

