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      Hoje na TV 247 - 14 de Junho

      Selo Fonte Preferida no Google do Brasil 247

      8h - Bom dia, Ministro - George Santoro anuncia expansão ferroviária com a criação de 300 mil empregos

      9h - Papo Curvo - A anti-ciência do neoliberalismo e seus impactos na universidade

      10h - Bom dia 247 - BolsoMaster avança sobre Brasília e cerco se fecha contra Vorcaro (ao vivo)

      12h - Denise Assis convida - Maurício Metri: “Trump vai interferir nas eleições brasileiras”

      13h - Brasil no Mundo - Ivanir dos Santos: África vive nova disputa geopolítica por recursos estratégicos

      14h - Revolução Molecular - Repressão e Opressão na sociedade brasileira

      15h - Trilhas da democracia - O Império ataca a América Latina

      16h - Rolé Cultural - In-Edit Brasil: Festival Internacional do Documentário Musical

      17h - Mais-Esquerda - Quais são as lições que podemos retirar da guerra entre Irã e EUA/Israel?

      18h - Cannabis Brasil - O PIX é do Brasil

      19h - Horta da Verdade - Crianças, adolescentes e a redução da maioridade penal (ao vivo)

      20h - Boa noite 247 - Dinheiro repassado por Vorcaro a Alcolumbre agita o cenário político brasileiro (ao vivo)

      21h - Oásis - O mundo está em crise ou vive um ponto de mutação? (ao vivo)

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