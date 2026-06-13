Hoje na TV 247 - 14 de Junho
8h - Bom dia, Ministro - George Santoro anuncia expansão ferroviária com a criação de 300 mil empregos
9h - Papo Curvo - A anti-ciência do neoliberalismo e seus impactos na universidade
10h - Bom dia 247 - BolsoMaster avança sobre Brasília e cerco se fecha contra Vorcaro (ao vivo)
12h - Denise Assis convida - Maurício Metri: “Trump vai interferir nas eleições brasileiras”
13h - Brasil no Mundo - Ivanir dos Santos: África vive nova disputa geopolítica por recursos estratégicos
14h - Revolução Molecular - Repressão e Opressão na sociedade brasileira
15h - Trilhas da democracia - O Império ataca a América Latina
16h - Rolé Cultural - In-Edit Brasil: Festival Internacional do Documentário Musical
17h - Mais-Esquerda - Quais são as lições que podemos retirar da guerra entre Irã e EUA/Israel?
18h - Cannabis Brasil - O PIX é do Brasil
19h - Horta da Verdade - Crianças, adolescentes e a redução da maioridade penal (ao vivo)
20h - Boa noite 247 - Dinheiro repassado por Vorcaro a Alcolumbre agita o cenário político brasileiro (ao vivo)
21h - Oásis - O mundo está em crise ou vive um ponto de mutação? (ao vivo)