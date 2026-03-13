Hoje na TV 247 - 14 de Março

9h - Casa das Manas: Mobilizações do MST - 8M e ocupações

10h - Bom dia 247: Vorcaro preso, Bolsonaro na UTI e Lula na luta pela reeleição (ao vivo)

11h30 - Empreender Brasil - Artesanato amazônico feito por ribeirinhos

12h - Panorama - Os verdadeiros 300: Irã enfrenta, sozinho, EUA, Israel e aliados (ao vivo)

13h - Brasil Popular - Desafios da Democracia brasileira em 2026

14h - Trus entrevista

15h - Fura-bolha - Thiago Esteves: Globo adere ao projeto neoliberal para destruir os Institutos Federais

16h - Cultura 247: Sizwe Banzi está morto com Réggis Silva e Carlos Francisco

17h - Trilhas da democracia - O que o Banco Master diz sobre o sistema financeiro brasileiro?

18h - Forças do Brasil - A guerra da TV Globo contra o Irã, com Ângela Carrato

19h - Filosofia do cotidiano, com Vassoler: Trump invadirá o Brasil? Vida de Lula em perigo? (ao vivo)

20h - Boa noite 247 (ao vivo)