Hoje na TV 247 - 15 de Fevereiro
9h - Bom dia, Ministro - Confiança nas instituições federais sobe, diz ministro da CGU
10h - Bom dia 247: Na era Lula, o Brasil é ouro até no gelo (ao vivo)
12h - Denise Assis convida - Carlos Minc: “A reconquista de territórios é a boa política de segurança”
13h - Caminhos da Reportagem - Portos e Aeroportos: a logística do crime
13h30 - “Escolas cívico-militares não são exceção, é continuidade do fracasso”, afirma Daniel Cara
14h - Revolução Molecular - A Revolução Molecular no Carnaval
15h - Aula com Vassoler - De Calígula a Jeffrey Epstein: por que o poder perverte?
16h - Rolé Cultural: O Cinema Anticolonial de Sarah Maldoror
17h - Mais-Esquerda - Quem ganhou as eleições em Portugal?
18h - Alysson Mascaro: "o desafio da esquerda é oferecer um novo horizonte de esperança"
19h - Horta da Verdade - STF e a crise de legitmidade em tempos de eleição
20h - Boa Noite 247 (ao vivo)
21h - Oásis - A mente em estado de samba: entre o delírio e a liberdade