Hoje na TV 247 - 15 de Fevereiro

9h - Bom dia, Ministro - Confiança nas instituições federais sobe, diz ministro da CGU

10h - Bom dia 247: Na era Lula, o Brasil é ouro até no gelo (ao vivo)

12h - Denise Assis convida - Carlos Minc: “A reconquista de territórios é a boa política de segurança”

13h - Caminhos da Reportagem - Portos e Aeroportos: a logística do crime

13h30 - “Escolas cívico-militares não são exceção, é continuidade do fracasso”, afirma Daniel Cara

14h - Revolução Molecular - A Revolução Molecular no Carnaval

15h - Aula com Vassoler - De Calígula a Jeffrey Epstein: por que o poder perverte?

16h - Rolé Cultural: O Cinema Anticolonial de Sarah Maldoror

17h - Mais-Esquerda - Quem ganhou as eleições em Portugal?

18h - Alysson Mascaro: "o desafio da esquerda é oferecer um novo horizonte de esperança"

19h - Horta da Verdade - STF e a crise de legitmidade em tempos de eleição

20h - Boa Noite 247 (ao vivo)

21h - Oásis - A mente em estado de samba: entre o delírio e a liberdade