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      Hoje na TV 247 - 15 de Março

      8h - Bom dia, Ministra - Investimento recorde em ciência e tecnologia, destaca Luciana Santos

      9h - Papo Curvo - A psicanálise é subversiva 1

      10h - Bom dia 247: dia de torcer pelo Oscar brasileiro (ao vivo)

      12h - Denise Assis convida - Margarida Salomão fala do cenário pós enchente em Juiz de Fora

      13h - Brasil no Mundo - Os desdobramentos da guerra no Irã e seu impacto na região

      14h - Revolução Molecular

      15h - Trilhas da democracia - A Guerra contra o Irã: força ou decadência do Império?

      16h - Rolé Cultural: 14ª Mostra de Cinema de Tiradentes em SP – Soberania Imaginativa

      17h - Mais-Esquerda - As afinidades e confluência entre o Fascismo e o Liberalismo, com Álvaro Bianchi

      18h - Cannabis Brasil - Cecília Coimbra 85 anos de vida

      19h - Horta da Verdade (ao vivo)

      20h - Boa Noite 247 (ao vivo)

      21h - Oásis - Oscar: a noite em que Hollywood se olha no espelho