Hoje na TV 247 - 15 de Março

8h - Bom dia, Ministra - Investimento recorde em ciência e tecnologia, destaca Luciana Santos

9h - Papo Curvo - A psicanálise é subversiva 1

10h - Bom dia 247: dia de torcer pelo Oscar brasileiro (ao vivo)

12h - Denise Assis convida - Margarida Salomão fala do cenário pós enchente em Juiz de Fora

13h - Brasil no Mundo - Os desdobramentos da guerra no Irã e seu impacto na região

14h - Revolução Molecular

15h - Trilhas da democracia - A Guerra contra o Irã: força ou decadência do Império?

16h - Rolé Cultural: 14ª Mostra de Cinema de Tiradentes em SP – Soberania Imaginativa

17h - Mais-Esquerda - As afinidades e confluência entre o Fascismo e o Liberalismo, com Álvaro Bianchi

18h - Cannabis Brasil - Cecília Coimbra 85 anos de vida

19h - Horta da Verdade (ao vivo)

20h - Boa Noite 247 (ao vivo)

21h - Oásis - Oscar: a noite em que Hollywood se olha no espelho