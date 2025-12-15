Hoje na TV 247 - 16 de dezembro
6h30 - Bom dia 247- Lula celebra a conquista do mercado global 16.12.25
Vote no Brasil 247 como melhor canal de notícias e jornalismo e melhor canal de política do Brasil no iBest 2025
10h - Mario Vitor & Regina Zappa - Ciência na mira da extrema direita 16.12.25
11h - Giro das Onze|Dosimetria murcha: voz das ruas e incompetência de relator afundam PL
13h - Democracia e Direito
14h -Tech Talk - Violência Contra a Mulher Rural 16.12.25
15h - Brasil Agora - 16.12.25
17h30 - O dia em 30 minutos
18h - Boa Noite 247
22h - 22 horas
23h - Live do Conde | Um grito de rebeldia frente ao poder | De segunda a sexta às 23h