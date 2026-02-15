Hoje na TV 247 - 16 de Fevereiro
6h30 - Bom dia 247: o caso Toffoli e o futuro do STF
10h - Globalistas
11h - Giro das Onze | Careca vai delatar? Pivô de escândalo do INSS quer vingança
13h - Rogério Correia defende fim da escala 6x1 e aponta “tiro no pé” da oposição na CPMI do INSS
14h - Lênio Streck vê repetição da Lava Jato em crise no STF: “por enquanto só temos manchetes”
15h - Brasil Agora
17h30 - O dia em 30 minutos
18h - Boa Noite 247
20h - Paulo de Tarso, publicitário do ‘Lula lá’, faz alerta: eleição exigirá estratégia e humildade
23h - Live do Conde