Hoje na TV 247 - 16 de Maio

8h - Bom dia, Ministro - Wellington César: “Vamos produzir uma asfixia financeira do crime organizado”

9h - Casa das Manas - Segurança pública

10h - Bom dia 247: Lula dispara e Flávio Bolsonaro afunda (ao vivo)

11h30 - Empreender Brasil - Adestramento e comportamento animal

12h - Panorama - O PODEROSO CHECÃO: R$ 61 milhões para filme de “Dom Bolsoleone” (ao vivo)

13h - Brasil Popular - Indústria, Dados e Soberania

14h - Rolé Cultural

15h - Caminhos da reportagem - Joias da Restinga

15h30 - Caminhos da reportagem - Crimes de Maio, 20 anos sem respostas

16h - Cultura 247

17h - Trilhas da democracia - A extrema-direita: classes sociais e organização em redes digitais

18h - Ualid Rabah: "o sionismo é uma ameaça real ao Brasil"

19h - Filosofia do cotidiano: Análise da série Mussolini, filho do século, de Joe Wright

20h - Boa noite 247 (ao vivo)

21h - Conversas com Hildegard Angel - Herson Capri: “o maior aplauso da minha vida e devo ao Lula”