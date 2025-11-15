TV 247 logo
      Hoje na TV 247 - 16 de novembro

       9h - Bom dia, Ministro - Wolney Queiroz: governo vai buscar aposentados para devolver descontos ilegais

      10h - Bom dia 247 (ao vivo)

      12h - Denise Assis convida - Jandira Feghali: “Houve uma chacina no Alemão e o Estado sumiu”

      13h - Estúdio COP30 - Como o Brasil está enfrentando os impactos das mudanças climáticas na saúde

      13h30 - Caminhos da Reportagem - Amazônia: Coração da COP30

      14h - Revolução molecular - De olho nos ruralistas: a COP dos lobbies

      15h - Trilhas da democracia - O genocídio bolsonarista da covid

      16h - Rolé Cultural: Lar "cotidiano e amor de famílias LGBTQIAPN+" 

      17h - Walter Rodney: o Marxismo como uma poderosa arma de liberação colonial

      18h - Cannabis Brasil - A realidade por trás das barricadas dos Complexos do Alemão e da Penha

      19h - Horta da Verdade - As novas formas e consequências da “guerra às drogas” de Trump (ao vivo)

      20h - Boa noite 247 (ao vivo)

      21h - Oásis - Ecoansiedade e culpa verde: dá para salvar o planeta sem paralisar? (ao vivo)