Hoje na TV 247 - 16 de novembro
9h - Bom dia, Ministro - Wolney Queiroz: governo vai buscar aposentados para devolver descontos ilegais
10h - Bom dia 247 (ao vivo)
12h - Denise Assis convida - Jandira Feghali: “Houve uma chacina no Alemão e o Estado sumiu”
13h - Estúdio COP30 - Como o Brasil está enfrentando os impactos das mudanças climáticas na saúde
13h30 - Caminhos da Reportagem - Amazônia: Coração da COP30
14h - Revolução molecular - De olho nos ruralistas: a COP dos lobbies
15h - Trilhas da democracia - O genocídio bolsonarista da covid
16h - Rolé Cultural: Lar "cotidiano e amor de famílias LGBTQIAPN+"
17h - Walter Rodney: o Marxismo como uma poderosa arma de liberação colonial
18h - Cannabis Brasil - A realidade por trás das barricadas dos Complexos do Alemão e da Penha
19h - Horta da Verdade - As novas formas e consequências da “guerra às drogas” de Trump (ao vivo)
20h - Boa noite 247 (ao vivo)
21h - Oásis - Ecoansiedade e culpa verde: dá para salvar o planeta sem paralisar? (ao vivo)