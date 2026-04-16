Hoje na TV 247 - 17 de Abril
6h30 - Bom dia 247: Prisão de ex-chefe do BRB coloca Ibaneis na linha de tiro
10h - A semana no mundo - Guerras de EUA e Israel contra Irã e Líbano estão próximas do fim?
11h - Giro das Onze | IA nas favelas: comunidades utilizam IA para políticas públicas
13h - Attuch entrevista Rui Costa Pimenta
14h - Tríptico 247 - Marina Abramovic: A Artista está presente
15h - Brasil Agora
17h30 - O dia em 30 minutos
18h - Boa Noite 247
21h - Cessar-fogo - César Augusto Gorrão: "Eles são melhores do que nós"
22h - 22 horas
23h - Live do Conde
00h - O Barato da Idade - Darcy Ribeiro e Paulo Freire no picadeiro