Hoje na TV 247 - 17 de dezembro
6h30 - Bom dia 247- Lula lidera com folga e Flávio se fortalece na direita 17.12.25
10h - O mundo como ele é - Cerco político e militar dos EUA e seus aliados à América Latina
11h - Giro das Onze| Os 5 condenados: Supremo condena mais 5 golpistas do 8 de janeiro
13h - Um Tom de Resistência: O viés fascista da Bíblia e o discurso da extrema-direita - 17.12.25
14h - Estação Sabiá - As outras artes de Nêggo Tom 17.12.25
15h - Brasil Agora - Alysson Mascaro explica o avanço do reacionarismo no mundo (17.12.25)
17h30 - O dia em 30 minutos
18h - Boa Noite 247
22h - 22 horas
23h - Live do Conde | Um grito de rebeldia frente ao poder | De segunda a sexta às 23h