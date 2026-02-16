Hoje na TV 247 - 17 de Fevereiro
6h30 - Direita enfurecida com sucesso do desfile em homenagem a Lula
10h - Mario Vitor & Regina Zappa - Frei Betto: SOS Cuba
11h - Giro das Onze | Irã: acordo possível? EUA e país persa se reúnem para acordo
13h - Ponto de vista - Terras raras: por que o Brasil virou alvo das grandes potências?
14h - Tech Talk - Michel Foucault, 100 Anos: poder e verdade no Brasil
15h - Brasil Agora
17h30 - O dia em 30 minutos
18h - Boa Noite 247
20h - "O jornalismo independente deve ocupar todos os espaços", diz Tom Altman