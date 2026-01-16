Hoje na TV 247 - 17 de Janeiro
8h - Bom dia, Ministro - Alckmin destaca impacto do acordo Mercosul–UE na economia brasileira
9h - Casa das Manas - Quem faz não manda: gênero e poder na segurança pública, com Jacqueline Muniz
10h - Bom dia 247 - O mundo em crise e Bolsonaro na Papudinha (ao vivo)
11h30 - Leandro Grass: “O governo do DF quer socializar o prejuízo de uma fraude do Banco Master”
12h - Panorama - Papo Papudinha: Bolsonaro muda de endereço (ao vivo)
13h - Lenir de Assis: Ratinho Jr. colocou o Paraná à venda; é um balcão de negócios
14h - Trus Entrevista - O Irã no tabuleiro mundial: o que precisamos entender para além da retórica
15h - Fura-Bolha: Henrique Canary lança gramática russa e revela curiosidades do país
16h - Cultura 247 - Tailândia, Brics, Trump: cultura e geopolítica, com Marcos Piani
17h - Trilhas da democracia - Imperialismo na era Trump
18h - “A China não vai reagir na mesma moeda”, diz Evandro Meneses
19h - Filosofia do cotidiano: Depois da Venezuela, por que Trump quer atacar o Irã?
20h - Boa noite 247 (ao vivo)
21h - Conversas com Hildegard Angel: Raimundo Oliveira, petróleo, engenharia e histórias improváveis