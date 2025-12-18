Hoje na TV 247 - 19 de dezembro
6h30 - Bom dia 247- Lula responde tudo; Eduardo e Ramagem cassados (19.12.25)
10h - A Semana no Mundo I A Venezuela pacífica resiste à ameaça de guerra
11h - Giro das Onze| Tensão ou teatro? Lenga-lenga de Trump na Venezuela já encheu
13h - Attuch entrevista Rui Costa Pimenta - 19.12.25
14h - Versos Íntimos de Augusto dos Anjos #231
15h - Brasil Agora
17h30 - O dia em 30 minutos
18h - Boa Noite 247
21h - Cessar-Fogo - Marcopolo Guimarães: “Uma de minhas canções evitou um suicídio”
22h - 22 horas
23h - Live do Conde | Um grito de rebeldia frente ao poder | De segunda a sexta às 23h