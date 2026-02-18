Hoje na TV 247 - 19 de Fevereiro
6h30 - Bom dia 247: - ‘Namaste, Índia’: Lula defende limites para big techs e regras para IA
10h - Mario Vitor & Regina Zappa - Valeu a festa
11h - Giro das Onze | Festa de arromba: festas de Vorcaro com autoridades começam a vir a tona
13h - Brasil Sustentável - Clima, migração e negacionismo
14h - “Temos que ter compromisso político de mudar a nossa sociedade”, diz Reimont
15h - Brasil Agora
17h30 - O dia em 30 minutos
18h - Boa Noite 247
22h - 22 horas
23h - Live do Conde