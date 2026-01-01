Hoje na TV 247 - 2 de Janeiro
6h30 - Bom dia 247: Xandão não se intimida e devolve Bolsonaro à prisão
10h - RETROSPECTIVA 2025
11h - Giro das Onze | Que venha 2026: eleições, ameaças, chantagens, acordões...
13h - Rui Costa Pimenta: burguesia vai “demitir” Moraes e Toffoli? 2.1.26
14h - Tríptico 247 - ”O mundo não é verdadeiro, mas é real" - Bernardo Soares/Fernando Pessoa
15h - Brasil Agora
18h - Boa Noite 247
21h - Cessar-fogo: Alex Solnik reflete sobre a vida e a morte
23h - Live do Conde