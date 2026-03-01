Hoje na TV 247 - 2 de Março
6h30 - Bom dia 247: o assassinato de Khamenei e a nova ordem internacional
10h - Globalistas
11h - Giro das Onze | Guerra insana: a briga selvagem pelo controle dos combustíveis fósseis
13h - Forças do Brasil - O ultimato de Trump a Lula contra a soberania digital, com James Görgen
14h - Ponto de Vista - Crise no Supremo e o futuro democrático no Brasil - com Florestan Fernandes Jr #7
15h - Brasil Agora
17h30 - O dia em 30 minutos
18h - Boa Noite 247
22h - 22 horas
23h - Live do Conde