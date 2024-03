Hoje na TV 247 - 2 de março

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

9h - Casa das Manas - 8 de Março: Dia de luta

10h - Bom dia 247: Lula e Chico Buarque do lado certo da história (ao vivo)

continua após o anúncio

11h30 - “Quando alguém diz que apoia Israel porque é cristão é um delírio”, diz João Cezar de Castro Rocha

12h - Panorama - Bolsonaro botou 185 mil na Paulista e 700 mil no cemitério

continua após o anúncio

13h - Brasil Popular - Desafios do desenvolvimento e da indústria brasileira

14h - Trus Entrevista:

continua após o anúncio

15h - Brasil em Pauta - Regulação das redes, com João Brant, secretário de Políticas Digitais da Secom

16h - Revolução Molecular

continua após o anúncio

17h - Sociedade do Amanhã - Brasil, o país da inovação com o Head do Google

18h - Força do Brasil - Evangélicos pró-judaísmo?, com Marcelo Camurça

continua após o anúncio

19h - Filosofia do cotidiano, com Flávio Ricardo Vassoler: Ainda devemos temer o bolsonarismo no Brasil?

20h - Boa noite 247 (ao vivo21h - Conversas com Hildegard Angel - Lucélia Santos

continua após o anúncio

22h - Cultura 247

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: