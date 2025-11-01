Hoje na TV 247 - 2 de novembro
9h - Bom Dia, Ministro: R$ 40 bilhões em crédito para reformas de moradias - com Jader Filho
10h - Bom dia 247: O encontro de Lula e Trump (ao vivo)
12h - Denise Assis convida - Magda Biavaschi: renda sobe, mas direitos somem entre plataformizados
13h - Caminhos da Reportagem - Expedição Ituxi, a Amazônia que sobrevive
13h30 - Estúdio COP 30 - Sônia Guajajara: demarcação de terras indígenas é eficaz contra a crise climática
14h - Revolução Molecular
15h - Trilhas da democracia - Morte e tortura: as histórias de Alexandre Vannucchi e Álvaro Caldas
16h - Rolé Cultural: Documentário Rejeito
17h - Mais Esquerda - Breno Altman: “Israel faz acordo para ganhar tempo, não para cumpri-lo!”
18h - Cannabis Brasil - Amanda Paschoal denuncia esquema milionário no preço do óleo de cannabis
19h - Horta da Verdade - Educação e conservadorismo: o alvo é a mulher?, com Elika Takimoto (ao vivo)
20h - Boa noite 247 (ao vivo)
21h - Oásis (ao vivo)