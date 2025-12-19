Hoje na TV 247 - 20 de dezembro
9h - Casa das Manas - Violência política de gênero - Fernanda Curti
10h - Bom dia 247: Aleluia!!! PF encontra R$ 400 mil na casa de Sóstenes 20.12.25
11h30 - Empreender Brasil - Plataforma ajuda mulheres vítimas de violência 20.12.25
12h - Panorama: Câmara cassa deputados online 20.12.25 (ao vivo)
13h - Brasil Popular: Desafios do Projeto Popular em 2026 20.12.25
14h - BRASIL NO MUNDO | João Cezar de Castro Rocha, escritor e historiador
15h - Fura Bolha: Tiago Barbosa: a imprensa que passa pano para chacinas vai dobrar a aposta em 26
16h - Cultura 247: China e do Vietnã - um pouco da cultura desses dois países comunistas
17h - Trilhas da democracia - Os desafios da democracia brasileira 20.12.25
18h - Forças do Brasil - Um império cai de maduro, com José Arbex 20.12.25
19h - Filosofia do cotidiano: Língua e política na Rússia de Putin | Debate com Henrique Canary (ao vivo)
20h - Boa noite 247 (ao vivo)