      Hoje na TV 247 - 20 de dezembro

      9h - Casa das Manas - Violência política de gênero - Fernanda Curti

      10h - Bom dia 247: Aleluia!!! PF encontra R$ 400 mil na casa de Sóstenes 20.12.25

      11h30 - Empreender Brasil - Plataforma ajuda mulheres vítimas de violência 20.12.25

      12h - Panorama: Câmara cassa deputados online 20.12.25  (ao vivo)

      13h - Brasil Popular:  Desafios do Projeto Popular em 2026 20.12.25

      14h - BRASIL NO MUNDO | João Cezar de Castro Rocha, escritor e historiador

      15h - Fura Bolha: Tiago Barbosa: a imprensa que passa pano para chacinas vai dobrar a aposta em 26

      16h - Cultura 247: China e do Vietnã - um pouco da cultura desses dois países comunistas

      17h - Trilhas da democracia - Os desafios da democracia brasileira 20.12.25

      18h - Forças do Brasil -  Um império cai de maduro, com José Arbex 20.12.25

      19h - Filosofia do cotidiano: Língua e política na Rússia de Putin | Debate com Henrique Canary (ao vivo)

      20h - Boa noite 247 (ao vivo)

      21h - Conversas com Hildegard Angel - Com Regina Zappa