Hoje na TV 247 - 20 de Fevereiro
6h30 - Bom dia 247 - Dino amplia veto a penduricalhos e barra novas leis acima do teto
10h - A semana no mundo - Irã e EUA: Rumo ao acordo histórico ou a nova guerra?
11h - Giro das Onze | EUA preparam ataque ao Irã: Trump mobiliza maior arsenal aéreo na região
13h - Attuch entrevista Rui Costa Pimenta
14h - Tríptico 247: As brasas | Sándor Márai
15h - Brasil Agora
17h30 - O dia em 30 minutos
18h - Boa Noite 247
21h - Cessar-fogo - Thiago Vasconcelos, do Grupo Antropofágica: "Estamos na fase do teatro anticolonial"
22h - 22 horas
23h - Live do Conde