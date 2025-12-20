TV 247 logo
      Hoje na TV 247 - 21 de dezembro

      9h - Papo Curvo - Psicanálise popular 21.12.25

      10h -  Bom dia 247: Lula, Flávio e Ratinho, o quadro que se desenha para 2026 (21.12.25) (ao vivo)

      12h - Denise Assis Convida - Geraldo Carneiro receita poesia para um país com dosimetria

      13h - Aula com Vassoler: Por que o Congresso está se tornando o novo centro do golpe de Estado no Brasil?

      14h - Revolução Molecular -Venezuela, Trump, Mercosul e Aprovação da PL da Dosimetria #182

      15h -Trilhas da democracia - As cozinhas solidárias. Uma verdadeira história de Natal 21.12.25

      16h -Rolé Cultural: Filme Abre Alas - Histórias de sete mulheres -  fala em gesto e o trauma em arte

      17h - Parque Nacional Cavernas do Peruaçu |Parques do Brasil

      18h - Tentativa de proibição da Marcha de Sorocaba 21.12.25

      19h - Horta da Verdade (ao vivo)

      20h - Boa Noite 247:  Malafaia se revolta e pede para Moraes prendê-lo - 21.12.25  (ao vivo)

      21h - Oásis - Natal, a mais cristã das festas pagãs 21.12.25  (ao vivo)