Hoje na TV 247 - 21 de fevereiro

9h - Casa das Manas - Quem sustenta o terceiro setor?

10h - Bom dia 247: o significado da aliança entre Brasil e Índia (ao vivo)

11h30 - Empreender Brasil - Tecnologia ajuda mulheres a identificar riscos antes da violência

12h - Panorama - Vídeo de Trump com menores pode ser a bomba atômica do Irã (ao vivo)

13h - O Barato da Idade - A Confiança é a base de qualquer Política Pública

14h - Trus entrevista

15h - “O patriarcado criou o gênero matador e o gênero matável”, diz Marcia Tiburi

16h - Aula com Vassoler: Por que, em nossa época, a depressão virou uma epidemia?

17h - Trilhas da democracia - Onde está a família tradicional brasileira?

18h - Forças do Brasil - A floresta ressurge, com Tereza Campello

19h - Filosofia do cotidiano: Marco Rubio (EUA) elogia colonialismo europeu e mira Sul Global (ao vivo)

20h - Boa noite 247 (ao vivo)

21h - Conversas com Hildegard: Cid Benjamin relembra luta armada, exílio e a sua trajetória na esquerda