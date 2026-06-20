Hoje na TV 247 - 21 de Junho

8h - Bom dia, Ministro - Paulo Cordeiro: ‘Universidade do Esporte vai ampliar formação profissional’

9h - Papo Curvo - Brasil em risco

10h - Bom dia 247: Lula consolida liderança no Datafolha (ao vivo)

12h - Denise Assis Convida - José Marengo alerta: “Não há como escapar, o El Niño vai impactar a todos”

13h - Brasil no Mundo - Copa, Trump, Irã e disputa geopolítica na América Latina

14h - Revolução Molecular - De olho nos ruralistas: Spoilers de denúncias

15h - Trilhas da democracia - O que é um mandato popular?

16h - Rolé Cultural - 21a CineOP: Cinema Patrimônio

17h - Mais-Esquerda - Irã venceu a guerra e agora?

18h - Cannabis Brasil - Legalização para quem? A disputa pelo mercado da cannabis no Brasil

19h - Horta da Verdade - Caso Master: Jaques Wagner e a tempestade da semana (ao vivo)

20h - Boa noite 247 (ao vivo)

21h - Oásis - O retorno do sagrado: a busca de sentido em um mundo desencantado (ao vivo)