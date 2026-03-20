Hoje na TV 247 - 21 de Março

7h30 - Bom dia, Ministra - Macaé Evaristo explica o ECA Digital

8h30 - Caminhos da Reportagem - A nova roupa do machismo

9h - Casa das Manas - Acesso ao aborto legal

10h - Bom dia 247: Lula monta palanques; Vorcaro assombra a direita (ao vivo)

11h30 - Empreender Brasil - A Amazonia tecnologica em ascensão

12h - Panorama - Sepulcro Caiado vende Goiás ao imperialismo (ao vivo)

13h - Brasil Popular - Impactos da Desinformação na Democracia Brasileira

14h - Trus Entrevista: “Resistência e soberania: como o Irã redefine a geopolítica regional”

15h - Fura-Bolha - Lucas Mendes: EUA perdem a guerra contra o Irã ao subestimar seu inimigo

16h - Cultura 247 - Filosofia feminista e teologia crítica com Ivone Gebara

17h - Trilhas da democracia - I Conferência Internacional Antifascista pela Soberania dos Povos

18h - Forças do Brasil - A Campanha contra o STF, com Gisele Cittadino

19h - Filosofia do cotidiano: Como a guerra no Irã está redesenhando a geopolítica? (ao vivo)

20h - Boa noite 247 (ao vivo)

21h - Conversas com Hildegard Angel - Letícia Sabatella: cultura, resistência e o papel do artista no Brasil