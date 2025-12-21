TV 247 logo
      Buscar
      HOME > TV

      Hoje na TV 247 - 22 de dezembro

      6h30 - Bom dia 247-  (22.12.25)

      Vote no Brasil 247 como melhor canal de notícias e jornalismo e melhor canal de política do Brasil no iBest 2025

      10h - Globalistas - 22.12.25

      11h - Giro das Onze

      13h - Invisível Muito Além do Petróleo - 22.12.25

      14h - Aula com Vassoler: Escultura de Cristo em Riga em levaria Dostoiévski ao êxtase

      15h - Brasil Agora  

      17h30 - O dia em 30 minutos

      18h - Boa Noite 247 

      22h - 22 horas

      23h - Live do Conde | Um grito de rebeldia frente ao poder | De segunda a sexta às 23h