Hoje na TV 247 - 22 de Fevereiro

9h - Papo Curvo - Os paradoxos da psicanálise na contemporaneidade

10h - Bom dia 247: a relação entre Lula e Trump após a queda do tarifaço (ao vivo)

12h - Denise convida - Florência Costa: Índia se aproxima do Brasil na tecnologia dominada por mulheres

13h - Olhar Brasil - Canindé de São Francisco: o Oásis no sertão nordestino

13h30 - Olhar Brasil - Niquelândia: Romaria do Muquém e Congada de Santa Efigênia

14h - Revolução Molecular - O que as escolas cívico-militares e os próprios militares tem feito ao Brasil

15h - Trilhas da democracia - Fascismo histórico e novo fascismo

16h - Rolé Cultural: É nóis na fita "Curso gratuito de cinema para jovens"- Mostra de encerramento

17h - Mais-Esquerda - 4 anos da Guerra na Ucrânia!

18h - Aula com Vassoler: Por que a cultura do cancelamento aniquila a literatura?

19h - Horta da Verdade - Leis, carnaval e a Lava a Jato 2.0: o ano começou (ao vivo)

20h - Boa Noite 247 (ao vivo)

21h - Oásis - Fênix: o mito que nos obriga a arder para renascer