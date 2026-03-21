Hoje na TV 247 - 22 de Março

8h - Bom dia, Ministro - Boulos: “Posto que fizer sacanagem vai ser multado pesadamente”

9h - Papo Curvo - Dialógico 2

10h - Bom dia 247: Reestatização da BR: Lula precisa comprar esta briga (ao vivo)

12h - Denise Assis convida - Daniel Dreifuss quer filmar no Brasil após sucesso internacional

13h - Brasil no Mundo - Guerra no Irã deve se prolongar e expõe desgaste dos EUA, avalia Ana Penido]

14h - Revolução molecular - Reflexões sobre o guerrear: Uma visão da esquizoanálise

15h - Trilhas da democracia - Solidariedade entre os povos e luta anti-imperialista

16h - Rolé Cultural - Documentário: Missão Pankararu

17h - Mais Esquerda - A Reconstrução Negra: a história apagada dos EUA

18h - Cannabis Brasil - O julgamento da Santa Cannabis

19h - Horta da Verdade (ao vivo)

20h - Boa Noite 247 (ao vivo)

21h - Oásis (ao vivo)