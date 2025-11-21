Hoje na TV 247 - 22 de novembro
9h - Bom dia, Ministra - Sonia Guajajara destaca protagonismo indígena na COP30
10h - Bom dia 247 - Bolsonaro corre para evitar presídio antes do trânsito em julgado (ao vivo)
11h30 - Empreender Brasil - Artesão e fã do 247 aposta na arte brasileira
12h - Panorama - “Master" card black que financiava a direita sai de circulação (ao vivo)
13h - Brasil Popular - A luta das mulheres negras para transformar o Brasil
14h - Trus Entrevista: “A quem interessa o caos? O PL Antifacção explica”
15h - “Toda vez que o Enem fortalece a mobilidade social, ele incomoda”, diz Daniel Cara
16h - Cultura 247
17h - Trilhas da Democracia - O Chile, entre a democracia e a extrema-direita (ao vivo)
18h - Forças do Brasil
19h - Filosofia do cotidiano, com Vassoler: Como poderá terminar a guerra na Ucrânia? (ao vivo)
20h - Boa noite 247 (ao vivo)
21h - Conversas com Hildegard Angel – O olhar afiado de Bernardo Mello Franco sobre Brasil e geopolítica