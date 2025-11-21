Hoje na TV 247 - 22 de novembro

9h - Bom dia, Ministra - Sonia Guajajara destaca protagonismo indígena na COP30

10h - Bom dia 247 - Bolsonaro corre para evitar presídio antes do trânsito em julgado (ao vivo)

11h30 - Empreender Brasil - Artesão e fã do 247 aposta na arte brasileira

12h - Panorama - “Master" card black que financiava a direita sai de circulação (ao vivo)

13h - Brasil Popular - A luta das mulheres negras para transformar o Brasil

14h - Trus Entrevista: “A quem interessa o caos? O PL Antifacção explica”

15h - “Toda vez que o Enem fortalece a mobilidade social, ele incomoda”, diz Daniel Cara

16h - Cultura 247

17h - Trilhas da Democracia - O Chile, entre a democracia e a extrema-direita (ao vivo)

18h - Forças do Brasil

19h - Filosofia do cotidiano, com Vassoler: Como poderá terminar a guerra na Ucrânia? (ao vivo)

20h - Boa noite 247 (ao vivo)

21h - Conversas com Hildegard Angel – O olhar afiado de Bernardo Mello Franco sobre Brasil e geopolítica