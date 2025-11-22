TV 247 logo
      Buscar
      HOME > TV

      Hoje na TV 247 - 23 de novembro

      9h - Bom dia, Ministro - Brasil aposta no turismo sustentável para se consolidar como líder global

      Siga o Brasil 247 no Google e receba as principais notícias do Brasil e do Mundo

      10h - Bom dia 247 (ao vivo)

      12h - Denise Assis convida - Manoel Moraes: Polícia é uma das instituições mais letais da América Latina

      13h - Caminhos da Reportagem - Operação Contenção, a maior chacina do Brasil

      13h30 - COP 30 Entrevista - Simone Tebet, ministra do Planejamento e Orçamento

      14h - Revolução Molecular - Bomba! as máscaras caem na fraude bilionária do banco Master

      15h - Trilhas da Democracia - Memorial das Ligas Camponesas

      16h - Rolé Cultural: Festival de Direitos Humanos e a 2ª Mostra de Cinema de Betim 

      17h - Mais-Esquerda - A formação da família militar, um estudo sobre as Agulhas Negras - Ana Penido

      18h - Cannabis Brasil - A lavagem de dinheiro e o tráfico de drogas

      19h - Horta da Verdade (ao vivo)

      20h - Boa noite 247 (ao vivo)

      21h - Oásis - Nelson Nunes: A projeção messiânica na política (ao vivo)