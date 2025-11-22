Hoje na TV 247 - 23 de novembro
9h - Bom dia, Ministro - Brasil aposta no turismo sustentável para se consolidar como líder global
10h - Bom dia 247 (ao vivo)
12h - Denise Assis convida - Manoel Moraes: Polícia é uma das instituições mais letais da América Latina
13h - Caminhos da Reportagem - Operação Contenção, a maior chacina do Brasil
13h30 - COP 30 Entrevista - Simone Tebet, ministra do Planejamento e Orçamento
14h - Revolução Molecular - Bomba! as máscaras caem na fraude bilionária do banco Master
15h - Trilhas da Democracia - Memorial das Ligas Camponesas
16h - Rolé Cultural: Festival de Direitos Humanos e a 2ª Mostra de Cinema de Betim
17h - Mais-Esquerda - A formação da família militar, um estudo sobre as Agulhas Negras - Ana Penido
18h - Cannabis Brasil - A lavagem de dinheiro e o tráfico de drogas
19h - Horta da Verdade (ao vivo)
20h - Boa noite 247 (ao vivo)
21h - Oásis - Nelson Nunes: A projeção messiânica na política (ao vivo)