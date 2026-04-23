Hoje na TV 247 - 24 de Abril
6h30 - Bom dia 247
10h - A semana no mundo - Stefani Costa, uma brasileira na guerra do Líbano
11h - Giro das Onze | Catástrofe ambiental: classe dirigente medíocre joga mundo no caos
13h - Attuch entrevista Rui Costa Pimenta
14h - Tríptico 247 -O Decálogo - episódio 4: Honrarás Pai e Mãe
15h - Brasil Agora
17h30 - O dia em 30 minutos
18h - Boa Noite 247
21h - Cessar-fogo - Cessar-fogo - César Augusto Gorrão: "Eles são melhores do que nós"
22h - 22 horas
23h - Live do Conde
00h - O Barato da Idade