Hoje na TV 247 - 24 de Maio

8h - Bom dia, Ministra - Janine Melo defende endurecimento contra crimes digitais

9h - Papo Curvo - O divã não é burguês

10h - Bom dia 247: Lula cresce, mas o jogo não está decidido (ao vivo)

12h - Caminhos da Reportagem - Escala 6x1: um país cansado

13h - Vassoler - 3 caminhos para as frustrações: resignação/ressignificação, ressentimento e paranoia

13h30 - Paulo Okamotto defende ofensiva digital da esquerda contra fake news

14h - Revolução Molecular

15h - Trilhas da democracia - 10 anos do golpe do impeachment

16h - Rolé Cultural

17h - Mais-Esquerda - O estranho e o sinistro: Mark Fisher e forças invisíveis que assombram o nosso tempo

18h - Brasil no Mundo - China pressiona Trump e redefine disputa global

19h - Horta da Verdade (ao vivo)

20h - Boa noite 247 (ao vivo)

21h - Oásis (ao vivo)