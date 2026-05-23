Hoje na TV 247 - 24 de Maio
8h - Bom dia, Ministra - Janine Melo defende endurecimento contra crimes digitais
9h - Papo Curvo - O divã não é burguês
10h - Bom dia 247: Lula cresce, mas o jogo não está decidido (ao vivo)
12h - Caminhos da Reportagem - Escala 6x1: um país cansado
13h - Vassoler - 3 caminhos para as frustrações: resignação/ressignificação, ressentimento e paranoia
13h30 - Paulo Okamotto defende ofensiva digital da esquerda contra fake news
14h - Revolução Molecular
15h - Trilhas da democracia - 10 anos do golpe do impeachment
16h - Rolé Cultural
17h - Mais-Esquerda - O estranho e o sinistro: Mark Fisher e forças invisíveis que assombram o nosso tempo
18h - Brasil no Mundo - China pressiona Trump e redefine disputa global
19h - Horta da Verdade (ao vivo)
20h - Boa noite 247 (ao vivo)
21h - Oásis (ao vivo)