Hoje na TV 247 - 25 de Abril
8h - Bom Dia, Ministro - Edipo Araújo detalha combate a fraudes no seguro defeso
9h - Casa das Manas: Mobilização Nacional pela Lei contra misoginia
10h - Bom dia 247: Elites abandonam Flávio Bolsonaro e cerco se fecha sobre Ibaneis (ao vivo)
11h30 - Empreender Brasil - Longevidade canina com comida de verdade
12h - Panorama - Panorama: Brasil reage aos EUA após expulsão de delegado da PF com reciprocidade (ao vivo)
13h - Brasil Popular - Crise do Capitalismo e Projeto Popular
14h - Fura-Bolha - Lucas Mendes: Trump comprou a briga de Israel e já não sabe o que fazer com Irã
15h - Aula com Vassoler: Oscar Wilde discorre sobre o mistério do amor, da morte e da amizade
17h - Trilhas da democracia - As eleições a 6 meses do 2⁰ turno (1ª parte)
18h - Forças do Brasil - Palantir, expressão do tecnofascismo
19h - Filosofia do cotidiano: Esquerdas precisam dialogar com PMs e Forças Armadas? (ao vivo)
20h - Boa noite 247 - Trump é o principal cabo eleitoral de Lula? (ao vivo)
21h - Conversas com Hildergard Angel - Chico Teixeira:‘Os EUA temem um Brasil com grande economia soberana