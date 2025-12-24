Hoje na TV 247 - 25 de dezembro
7h30 - Bom dia 247: o Natal de Lula bate recorde de vendas
Vote no Brasil 247 como melhor canal de notícias e jornalismo e melhor canal de política do Brasil no iBest 2025
10h - Mario Vitor e Regina Zappa: Sonho de Luis Gama em forma de quilombo
11h - Giro das Onze
13h - Brasil Sustentável - Financiamento ambiental no Brasil
14h -Jorge Folena: “O Poder Judiciário não pode se aproximar de interesses privados”
15h - Brasil Agora
16h30 - O Barato da idade, com o jornalista Joaquim Ferreira dos Santos
17h30 - O dia em 30 minutos
18h - Boa Noite 247