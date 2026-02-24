Hoje na TV 247 - 25 de Fevereiro
6h30 - Bom dia 247: Lula busca recursos árabes e aposta na tarifa zero
10h - O mundo como ele é - Guerra na Ucrânia entra no 5º ano
11h - Giro das Onze | Brasileiro trabalha pouco? A guerra patronal em torno da redução da jornada
13h - Aula com Vassoler: Trump e Rubio elogiam colonialismo e miram Sul Global (Brasil em risco!)
14h - Estação Sabiá
15h - Brasil Agora
17h30 - O dia em 30 minutos
18h - Boa Noite 247
22h - 22 horas
23h - Live do Conde
00h - Távola de fim de tarde