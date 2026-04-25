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      Hoje na TV 247 - 26 de Abril

      9h - Bom Dia, Ministro: Márcio Elias Rosa detalha acordo UE-Mercosul, terras raras e plano para indústria

      10h - Bom dia 247: Lula fecha cerco sobre apostas ilegais e reforça favoritismo (ao vivo)

      12h - Denise Assis convida: Os bastidores do jornalismo na biografia de Luarlindo Ernesto, o Luar

      13h - Caminhos da Reportagem - O Eterno Abril de Carajás: 30 Anos de um Massacre

      13h30 - Caminhos da Reportagem - Trabalho escravo doméstico: silêncio e servidão

      14h - Revolução Molecular: Fascismo, Tiradentes, Eleição, Escala 6x1, Feminicídios e o mundo ruindo

      15h - Trilhas da democracia - As eleições a 6 meses do 2⁰ turno (2ª parte)

      16h - Rolé Cultural: Vitória Régia: cinema e resistência politica indígena no Brasil distópico

      17h - Mais-Esquerda - As vitórias táticas do Irã podem alterar a geopolítica?

      18h - Cannabis Brasil - A Liga Acadêmica de Cannabis Multidisciplinar da UFRRJ 

      19h - Horta da Verdade: Trump ameaça e militares resistem, o que está em jogo? (ao vivo)

      20h - Boa noite 247 - 6 meses das eleições: quem larga na frente? (ao vivo)

      21h - Oásis - Origem da Vida, Imortalidade Quântica, Hipótese da Terra Rara (ao vivo)

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