Hoje na TV 247 - 26 de Abril
9h - Bom Dia, Ministro: Márcio Elias Rosa detalha acordo UE-Mercosul, terras raras e plano para indústria
10h - Bom dia 247: Lula fecha cerco sobre apostas ilegais e reforça favoritismo (ao vivo)
12h - Denise Assis convida: Os bastidores do jornalismo na biografia de Luarlindo Ernesto, o Luar
13h - Caminhos da Reportagem - O Eterno Abril de Carajás: 30 Anos de um Massacre
13h30 - Caminhos da Reportagem - Trabalho escravo doméstico: silêncio e servidão
14h - Revolução Molecular: Fascismo, Tiradentes, Eleição, Escala 6x1, Feminicídios e o mundo ruindo
15h - Trilhas da democracia - As eleições a 6 meses do 2⁰ turno (2ª parte)
16h - Rolé Cultural: Vitória Régia: cinema e resistência politica indígena no Brasil distópico
17h - Mais-Esquerda - As vitórias táticas do Irã podem alterar a geopolítica?
18h - Cannabis Brasil - A Liga Acadêmica de Cannabis Multidisciplinar da UFRRJ
19h - Horta da Verdade: Trump ameaça e militares resistem, o que está em jogo? (ao vivo)
20h - Boa noite 247 - 6 meses das eleições: quem larga na frente? (ao vivo)
21h - Oásis - Origem da Vida, Imortalidade Quântica, Hipótese da Terra Rara (ao vivo)