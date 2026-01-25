Hoje na TV 247 - 26 de Janeiro
6h30 - Bom dia 247: Irresponsável, Nikolas conduz alienados a uma tragédia
10h - Globalistas
11h - Giro das Onze | Raio cai em protesto da direita: manifestantes são atingidos por descarga elétrica
13h - Ocupação da antiga sede do DOPS e do DOI-CODI em BH, com Pablo Matta Machado
14h - Aula com Vassoler: Trump quer Exército contra o próprio povo! Fim da democracia nos EUA?
15h - Brasil Agora
17h30 - O dia em 30 minutos
18h - Boa Noite 247
22h - 22 horas
23h - Live do Conde