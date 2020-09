Hoje na TV 247 - 26 de setembro

8h - Altamiro Borges entrevista Luiz Gonzaga Belluzzo

10h - Bom dia 247, com Cesar Calejon - O risco de uma teocracia miliciana no Brasil (ao vivo)

11h30 - Luiz Trajano fala sobre inclusão racial no Brasil (Debate Grupo Prerrogativas)

14h - Eleições 2020: Ricardo Barbosa, pré-candidato à Prefeitura de Maceió (PT)

15h - Eleições 2020: Letícia Lanz, pré-candidata à Prefeitura de Curitiba (PSOL)

17h - Europa 247 - Brexit: O que acontece agora? (ao vivo)

18h30 - Breno Altman entrevista Ana Prestes

20h - Boa Noite 247 (ao vivo)

A você que chegou até aqui, agradecemos muito por valorizar nosso conteúdo. Ao contrário da mídia corporativa, o Brasil 247 e a TV 247 se financiam por meio da sua própria comunidade de leitores e telespectadores. Você pode apoiar a TV 247 e o site Brasil 247 de diversas formas. Veja como:

• Cartão de crédito na plataforma Vindi: acesse este link

• Boleto ou transferência bancária: enviar email para [email protected]

• Seja membro no Youtube: acesse este link

• Transferência pelo Paypal: acesse este link

• Financiamento coletivo pelo Patreon: acesse este link

• Financiamento coletivo pelo Catarse: acesse este link

• Financiamento coletivo pelo Apoia-se: acesse este link

• Financiamento coletivo pelo Vakinha: acesse este link

Inscreva-se também na TV 247, siga-nos no Twitter, no Facebook e no Instagram. Conheça também nossa livraria, receba a nossa newsletter e ative o sininho vermelho para as notificações.