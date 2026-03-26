Hoje na TV 247 - 27 de Março

6h30 - Bom dia 247: Lula anuncia mais investimentos; Zambelli será extraditada

10h - A semana no mundo - Anti-imperialismo e internacionalismo no mundo estão lado a lado com o Irã

11h - Giro das Onze | Temporada em casa: Bolsonaro curte 90 dias em casa

13h - Attuch entrevista Rui Costa Pimenta

14h - Tríptico 247 - Lavoura Arcaica

15h - Brasil Agora

17h30 - O dia em 30 minutos

18h - Boa Noite 247

21h - Cessar-fogo - Deonísio da Silva: “Sabe aqueles cadáveres lá? Não faz autópsia”

22h - 22 horas

23h - Live do Conde

00h - O Barato da Idade - O Futuro já chegou