Hoje na TV 247 - 27 de Março

6h30 - Conferência com Alysson Mascaro "Literatura e Política no século XXI"

9h - Casa das Manas

10h - Bom dia 247: a batalha mais dura da vida de Lula (ao vivo)

11h30 - Empreender Brasil - Viagem comunista e roteiros não óbvios

12h - Panorama - Trump, Netanyahu e Milei recusam condenar tráfico de africanos escravizados (ao vivo)

13h - Brasil Popular - Soberania e Internacionalismo: caminhos para o novo mundo

14h - Trus Entrevista: EUA, desordem mundial e erosão democrática, efeitos geopolíticos e institucionais

15h - Fura-Bolha - Tiago Barbosa: Mídia burguesa acelera na manipulação para garantir vitória do capital

16h - Cultura 247: "Quando Anoitece" fala de forma lúdica sobre identidade racial e pertencimento

17h - Trilhas da democracia - Os desafios às esquerdas em Pernambuco e no Brasil

18h - Forças do Brasil - A guerra abala a indústria de automóveis

19h - Filosofia do cotidiano: EUA farão invasão terrestre do Irã? Quais os riscos para a economia mundial? (ao vivo)

20h - Boa noite 247 (ao vivo)

21h - Conversas com Hildergard Angel - Gestão pública também é lugar de mulher, com Fernanda Sixel