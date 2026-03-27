TV 247 logo
      Buscar
      HOME > TV

      Hoje na TV 247 - 27 de Março

      6h30 - Conferência com Alysson Mascaro "Literatura e Política no século XXI"

      9h - Casa das Manas

      10h - Bom dia 247: a batalha mais dura da vida de Lula  (ao vivo)

      11h30 - Empreender Brasil -  Viagem comunista e roteiros não óbvios

      12h - Panorama - Trump, Netanyahu e Milei recusam condenar tráfico de africanos escravizados (ao vivo)

      13h - Brasil Popular - Soberania e Internacionalismo: caminhos para o novo mundo

      14h - Trus Entrevista: EUA, desordem mundial e erosão democrática, efeitos geopolíticos e institucionais

      15h - Fura-Bolha - Tiago Barbosa: Mídia burguesa acelera na manipulação para garantir vitória do capital

      16h - Cultura 247: "Quando Anoitece" fala de forma lúdica sobre identidade racial e pertencimento

      17h - Trilhas da democracia - Os desafios às esquerdas em Pernambuco e no Brasil

      18h - Forças do Brasil - A guerra abala a indústria de automóveis

      19h - Filosofia do cotidiano: EUA farão invasão terrestre do Irã? Quais os riscos para a economia mundial? (ao vivo)

      20h - Boa noite 247 (ao vivo)

      21h - Conversas com Hildergard Angel - Gestão pública também é lugar de mulher, com Fernanda Sixel