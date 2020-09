Hoje na TV 247 - 27 de setembro

8h - Altamiro Borges entrevista Leda Paulani

10h - Bom Dia 247, com Rodrigo Vianna e Florestan Fernandes Júnior (ao vivo)

13h - Análise Internacional Rui Costa Pimenta - Reflexos da revolta negra nos EUA

14h30 - Fernando Haddad entrevista Marília Arraes

16h - The Real News, com Brian Mier

17h - Trilhas da Democracia - Os riscos ao Estado de Direito no governo Bolsonaro

18h - Análise de conjuntura - Carlos Hortmann e Laura Sabino (ao vivo)

20h - Boa Noite 247 (ao vivo)

21h - Breno Altman - Stalin, herói ou vilão?

